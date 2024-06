Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de InSummary no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O InSummary é para quem quer dedicar mais tempo ao que é gratificante – e menos ao que não é. É uma ferramenta alimentada por IA que gera automaticamente avaliações de desempenho inteligentes e relatórios de status com base em seu calendário. As Avaliações de Desempenho Inteligentes InSummary ajudam você a obter a avaliação desejada, redigindo automaticamente respostas de autoavaliação e recomendando colegas com lembretes sobre o que vocês realizaram juntos. Os relatórios de status inteligentes InSummary economizam seu tempo, resumindo automaticamente suas atividades semanais para ajudá-lo a comunicar seu foco de trabalho sem esforço. Os relatórios de status inteligentes do InSummary são objetivos, interativos e personalizados – e são entregues automaticamente todas as semanas. Cadastre-se em menos de 30 segundos e coloque imediatamente Avaliações de Desempenho Inteligentes e Relatórios de Status Inteligentes para trabalhar para você.

Site: insummary.com

