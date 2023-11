Compartilhe facilmente informações confidenciais com colegas de trabalho, clientes, amigos e familiares. Use o InPrivy para compartilhar senhas e outras informações confidenciais de maneira segura. Gere um link seguro que será anulado assim que for aberto pelo destinatário (mais opções disponíveis). Evite que seus dados confidenciais permaneçam totalmente visíveis em conversas por e-mail ou chats. InPrivy – compartilhamento fácil e seguro.

Site: inprivy.io

