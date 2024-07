Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Infer no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Infer é uma plataforma analítica de aprendizado de máquina (ML) ponta a ponta que revoluciona o relacionamento entre ML e SQL. Ele oferece uma abordagem inovadora, chamada SQL-inf, que simplifica tarefas analíticas complexas, mantendo a precisão. Com o Infer, os analistas podem resolver facilmente problemas de negócios usando seus poderosos comandos SQL. Um dos principais recursos do Infer é o Coworker AI, que atua como um assistente de análise pessoal. O Coworker AI fornece visualizações e insights automatizados, aproveitando a inteligência artificial (IA) para orientar os analistas em direção a narrativas de dados relevantes. Esse recurso economiza tempo e aumenta a eficiência analítica. O Infer também oferece uma funcionalidade de contar histórias, permitindo que os analistas transformem dados em narrativas envolventes. Ao ir além dos números básicos, esse recurso torna os insights mais compreensíveis e acionáveis, cativando o público. Além disso, o Infer permite a operacionalização de análises por meio de automação e agendamento de tarefas. Os analistas podem incorporar facilmente seus insights baseados em dados nas operações diárias, garantindo que os insights sejam sempre oportunos e relevantes. Em termos de casos de uso, o Infer oferece suporte a uma ampla gama de aplicações, incluindo análise de rotatividade, análise de texto, segmentação de clientes, pontuação de leads, previsão de demanda, pesquisa de similaridade de usuários, análise de valor vitalício, análise de produto, análise de marketing, análise de conversão, análise de fraude, e pontuação de crédito. Além disso, o Infer integra-se perfeitamente com diversas fontes de dados, permitindo que os analistas vinculem e consolidem dados em um só lugar. Isso garante que todas as informações estejam atualizadas e prontas para análise. No geral, o Infer fornece superpoderes aos analistas, permitindo-lhes encontrar insights, fazer previsões, identificar padrões e resolver problemas de negócios de forma eficaz, sem a necessidade de graus avançados em ML.

Site: getinfer.io

