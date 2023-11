iFixit é uma comunidade global de pessoas que se ajudam mutuamente a consertar coisas. Vamos consertar o mundo, um dispositivo de cada vez. Solucione problemas com especialistas no fórum do Answers e crie seus próprios guias práticos para compartilhar com o mundo. Conserte seus dispositivos Apple e Android e compre todas as peças e ferramentas necessárias para seus projetos de reparo DIY.

Site: ifixit.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com iFixit. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.