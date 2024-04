A iCrowdNewswire foi fundada em 2015 por uma equipe de ex-executivos seniores da Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones e outras organizações líderes de notícias financeiras e corporativas. Com milhares de comunicados de imprensa publicados e distribuídos diariamente, a concorrência está em alta. iCrowdNewswire se diferencia da concorrência aprimorando os serviços de lançamento tradicionais, adicionando recursos de distribuição premium e de nicho com as mais recentes tecnologias de IA, segmentação geográfica e demográfica, traduções baseadas em IA, distribuição de e-mail com curadoria, entrega para bancos de dados premium e distribuição adicional por meio de assistentes digitais de voz como Amazon Alexa para alcançar seu público diretamente, aumentar instantaneamente o reconhecimento de sua marca e melhorar suas conversões. Com nossos produtos inovadores e fáceis de usar, você pode ampliar o alcance do seu comunicado à imprensa. ReleaseLive da iCrowdNewswire revoluciona a distribuição tradicional de comunicados à imprensa ao incorporar a distribuição orientada por anúncios fornecida pelo Google, Taboola, Facebook, Instagram e LinkedIn para impulsionar seu lançamento. O iCrowd comercializa seu lançamento de maneira eficaz, combinando distribuição paga de mídia social e digital para levar seu lançamento a novos patamares e fornecer ROI direcionado com análises reais de sua campanha, fornecendo relatórios acionáveis.

