Software de gerenciamento de docas - Reduza horas extras, melhore a eficiência e meça tudo com um sistema configurável que sua equipe e transportadoras vão adorar. Conduit – OpenTable para armazéns – fabrica software para armazéns para automatizar o agendamento com caminhoneiros. Todos os dias, centenas de milhares de armazéns têm caminhões esperando em filas porque o agendamento e o check-in atualmente são feitos por e-mail, planilhas e papel. O Conduit automatiza esses processos para ajudar os caminhões a entrar e sair mais rapidamente e os armazéns a entrar e sair dos produtos com mais rapidez. O Conduit é fácil de integrar com sistemas de transporte de expedidores e gerenciamento de armazéns, bem como com sistemas de transportadoras e corretores.

