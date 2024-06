HeadSpin é a primeira plataforma de IA de experiência digital do mundo que combina infraestrutura de dispositivos globais hospedada na nuvem e no local, automação de testes e análise de desempenho e qualidade de experiência orientada por ML para dispositivos móveis, web, áudio e vídeo. HeadSpin capacita equipes de engenharia, controle de qualidade, operações e produtos para garantir experiências digitais ideais em todos os canais de entrega durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Saiba mais em www.HeadSpin.io. Infraestrutura global de dispositivos Permite testes e monitoramento ponta a ponta com milhares de dispositivos em centenas de locais em redes reais de operadoras e WiFi em todo o mundo. Não é necessário SDK. Automação de testes e APIs Integra-se perfeitamente aos fluxos de trabalho de CI/CD, permitindo testes funcionais e de desempenho antes e depois do lançamento. Suporte para todas as estruturas de teste. Desempenho, QoE e aprendizado de máquina Revela automaticamente problemas e aponta as causas subjacentes em todas as camadas da pilha, desde a quantificação de QoE de áudio/vídeo até a visibilidade de código e pacote. Insights-to-Actions Fornece insights de regressão e agregação durante todo o ciclo de vida da experiência digital, desde o planejamento e desenvolvimento até a identificação de problemas e operações. Tendências, alertas e análises.

Site: headspin.io

