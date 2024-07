Harvey é uma plataforma de IA projetada especificamente para o setor jurídico, que fornece ferramentas personalizadas para escritórios de advocacia de elite. Harvey aproveita grandes modelos de linguagem treinados em tarefas jurídicas complexas e, em seguida, aprimora-os com experiência no domínio, permitindo-lhe lidar com desafios jurídicos de alto risco em todas as áreas de atuação, jurisdições e sistemas jurídicos. A plataforma oferece uma gama de produtos para ampliar diversos fluxos de trabalho jurídicos, incluindo pesquisa e análise de documentos. Com o Harvey, os usuários podem responder a questões de pesquisa complexas com base em leis e regulamentos confiáveis, além de criar, analisar, comparar e consultar diferentes tipos de documentos jurídicos usando linguagem natural. Harvey também fornece um recurso de governança que dá aos advogados uma visibilidade sem precedentes sobre a produtividade de seu escritório, permitindo-lhes rastrear o trabalho criado na plataforma por advogado, cliente, área de atuação, etc. Esse recurso garante controle refinado sobre o uso e a origem dos dados. Harvey prioriza a segurança, implementando altos padrões do setor por meio de sua implantação no Microsoft Azure, garantindo que os dados da empresa estejam sempre seguros. Além disso, fornece credenciamentos de segurança abrangentes e é aconselhado pelos principais especialistas em segurança.

Site: harvey.ai

