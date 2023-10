Novos hacks todos os dias. Hackaday oferece Fresh Hacks Every Day em toda a Internet. Nossas postagens lúdicas são o padrão ouro em entretenimento para engenheiros e entusiastas da engenharia. Estamos retomando o termo “Hacking”, que azedou na mente do público. Hacking é uma forma de arte que usa algo de uma forma que não foi originalmente planejada. Esta atividade altamente criativa pode ser altamente técnica, simplesmente inteligente ou ambas. Os hackers desfrutam da glória de construí-lo em vez de comprá-lo, de consertá-lo em vez de destruí-lo e de invadir suas lixeiras em busca de novos projetos sempre que conseguem roubar alguns momentos de distância. Nossa primeira página é uma mistura de hacks de toda a comunidade, bem como nosso próprio conteúdo original. Nós nos esforçamos para promover a troca livre e aberta de ideias e informações. Educamos aqueles que estão aprendendo a arte do Hack e fornecemos inspiração para os veteranos experientes. Não seja tímido; se você quiser mostrar seu projeto, ou encontrou algo legal de outra pessoa que merece ser compartilhado, envie-nos um link!

