O Groupeasy resolve os problemas comuns de comunicação, organização e agendamento enfrentados por qualquer tipo de grupo com um software poderoso e direto que contém a quantidade certa de processos e estrutura - capacitando funcionários, líderes e membros do grupo. Groupeasy é uma plataforma completa baseada na Web, com preço acessível, focada na privacidade (sem anúncios) e baseada na comunidade. Somos a ferramenta de produtividade para grupos que persistem no tempo, aspiram ao crescimento e conectam pessoas em um propósito comum.

Site: us.groupeasy.com

