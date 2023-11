Um notebook baseado em IA, baseado em seus próprios documentos, projetado para ajudar você a obter insights com mais rapidez. NotebookLM é um produto experimental projetado para usar o poder e a promessa dos modelos de linguagem combinados com seu conteúdo existente para obter insights críticos com mais rapidez. Pense nele como um assistente de pesquisa virtual que pode resumir fatos, explicar ideias complexas e debater novas conexões – tudo com base nas fontes que você selecionar. Uma diferença importante entre o NotebookLM e os chatbots de IA tradicionais é que o NotebookLM permite “fundamentar” o modelo de linguagem em suas notas e fontes. O aterramento na fonte cria efetivamente uma IA personalizada que é versada nas informações relevantes para você. A partir de hoje, você pode basear o NotebookLM em Google Docs específicos de sua escolha, e adicionaremos formatos adicionais em breve.

Site: notebooklm.google.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com NotebookLM. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.