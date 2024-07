GoodVision é uma ferramenta alimentada por IA projetada para modeladores e topógrafos de tráfego em cidades inteligentes. Oferece ferramentas de automação para vários estágios de projetos de tráfego, incluindo coleta de dados de tráfego de IA, modelagem de tráfego e controle de tráfego em tempo real. Com o GoodVision, os usuários podem coletar dados de tráfego de maneira conveniente para suas pesquisas e se beneficiar da calibração automatizada do modelo de tráfego, economizando tempo no trabalho manual. A ferramenta também fornece eventos de tráfego detalhados e precisos para sistemas de controle de tráfego em tempo real. A GoodVision aproveita a IA e a análise de big data para fornecer soluções adaptativas de controle de tráfego e planejamento urbano, permitindo que o tráfego flua com base em insights de tráfego altamente precisos. Isto ajuda a resolver o congestionamento do tráfego urbano, que provoca poluição atmosférica, acidentes e perdas económicas significativas. A gestão do tráfego tornou-se um problema crucial e complexo para os municípios em todo o mundo. Os depoimentos dos clientes indicam que a GoodVision é um parceiro profissional que oferece valor com tecnologia e produtos de reconhecimento de imagem. É elogiado pela sua capacidade de inovação e contribuição para projetos de investigação bem sucedidos. A ferramenta é considerada avançada, rápida, confiável e fornece representações visuais que facilitam a interpretação de dados para diversos fluxos de mobilidade. A GoodVision oferece diversos produtos, incluindo GoodVision Video Insights e GoodVision LiveTraffic. A empresa também fornece recursos como blog, estudos de caso e portal de ajuda. Várias organizações confiam nele e permite que os usuários assinem seu boletim informativo para obter as últimas atualizações e notícias. As políticas de privacidade e os termos de serviço também estão disponíveis em seu site.

Site: goodvisionlive.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com GoodVision. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.