Go First é a incursão aeronáutica do Grupo Wadia. Atualmente, contamos com uma frota de 54 aeronaves e voamos para 28 destinos nacionais e 10 internacionais, com mais de 220 voos diários.

Site: flygofirst.com

