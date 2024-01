Alternativas - GLOSIGN

SignEasy

signeasy.com

SignEasy é uma solução baseada em nuvem para assinar e preencher documentos eletronicamente ou obter documentos assinados a partir de um telefone, tablet ou computador. As assinaturas feitas com SignEasy estão em conformidade com a Lei ESIGN, bem como com o eIDAS e a Diretiva Europeia (EC/1999/93).