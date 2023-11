Four Seasons Hotels Limited, negociada como Four Seasons Hotels and Resorts, é uma empresa internacional de hotéis e resorts de luxo com sede em Toronto, Ontário, Canadá. Four Seasons opera atualmente mais de 100 hotéis e resorts em todo o mundo.

Site: fourseasons.com

