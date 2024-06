Precisa de ajuda com o processamento de faturas para Microsoft Dynamics GP ou D365 Business Central? Fidesic é a sua solução ideal para contas a pagar com tecnologia de IA. www.fidesic.com Ainda processa faturas manualmente? Fidesic torna o faturamento e os pagamentos de fornecedores fáceis! Ajudamos empresas que são... *Negócios em crescimento *Multi-localização / Multi-entidade / Franquias *Necessidade de dimensionar o processamento de faturas *Necessidade de modernizar processos de AP *Usando Microsoft Dynamics GP ou Business Central Recursos: *Captura de dados de fatura - 99% preciso (sem mais entrada manual) * Fluxos de trabalho de aprovação fáceis de criar para aprovação de faturas e pagamentos * Pagamento fácil - (ACH, preenchimento seguro de cheques, celular) * Portal do fornecedor com sua marca (os fornecedores enviam as faturas diretamente) * Integração direta com o Business Central e Dynamics GP (Great Plains) A Fidesic se esforça continuamente para fornecer aos usuários a solução de automação de contas a pagar (AP) mais confiável, eficiente e fácil de usar para Dynamics GP e Business Central. Acreditamos que, ao simplificar o processamento de suas faturas com uma plataforma modernizada, de alta visibilidade e segura, você pode se concentrar em objetivos organizacionais gerais e construir um trabalho que você adora. O Fidesic foi projetado para funcionar com empresas com um ou vários locais que usam o Dynamics GP. Trabalhamos com profissionais de contabilidade para ajudar a reduzir processos manuais, aumentar a produtividade e aumentar a visibilidade em organizações que possuem responsabilidade descentralizada. A equipe Fidesic entende cada negócio, independentemente do tamanho, de forma personalizada - garantindo que suas necessidades de contas a pagar (AP) sejam ouvidas e atendidas. A equipe de atendimento ao cliente está disponível via chat ao vivo, telefone ou e-mail para fornecer as informações e assistência necessárias para ter sucesso e superar quaisquer desafios que possa enfrentar. • Integração autoguiada – Torne a transição para a automação perfeitamente simples. Nossa equipe de suporte está disponível para orientá-lo durante todo o processo sempre que você precisar de assistência. • OCR (reconhecimento óptico de caracteres) de faturas - O OCR da Fidesic combina software e entrada humana para garantir que dados importantes de faturas sejam tão precisos quanto possível - com a capacidade de capturar faturas com até 96% de precisão. Isso significa que não há mais entrada de dados! • Suporte a vários locais - Fidesic possui suporte nativo a vários locais integrado em sua captura e fluxo de trabalho. As faturas serão encaminhadas automaticamente para os aprovadores do local designado e codificação GL. • Atendimento ao Cliente - A Fidesic se orgulha de seu excelente atendimento ao cliente. A equipe está disponível via chat ao vivo, telefone ou e-mail para responder a qualquer uma de suas dúvidas, comentários ou preocupações sobre contas a pagar e abordá-las de maneira eficiente. • Integração completa com MEM (multilocalização) - O Fidesic AP possui fluxos de trabalho, gerenciamento de faturas e uma importação para GP que foi projetada especificamente para funcionar com gerenciamento de múltiplas entidades. As faturas aprovadas serão divididas em entidades únicas ou múltiplas e importadas para o GP sem necessidade de entrada de dados. • Chega de entrada manual de dados - Fidesic ajuda os usuários com aprovação e cuida do cumprimento. Chega de encher e enviar cheques físicos em papel. Envie cheques ACH e em papel escolhendo quais faturas pagar. • Automação de pagamentos a fornecedores - Fidesic é a melhor maneira de gerenciar todo o seu processo de pagamento a fornecedores com nosso sistema de fluxo de trabalho de aprovação baseado na web. A solução corresponderá à forma como você configurou seu sistema bancário em seu sistema Dynamics GP ERP. Você poderá pagar fornecedores de várias contas bancárias por ACH e cheque em papel sem adicionar etapas extras ao seu processo de aprovação e pagamento. • Aprovação de faturas móveis - A solução de contas a pagar da Fidesic oferece uma poderosa plataforma móvel de aprovação de faturas que você pode acessar de qualquer lugar com conexão à Internet. Não atrase mais aprovações de faturas simplesmente porque você está fora do escritório - aprove faturas diretamente do seu e-mail com nossa solução. • Fluxo de trabalho robusto - O Fidesic oferece um fluxo de trabalho flexível e confiável que encaminha as aprovações de faturas automaticamente para que você não precise mais microgerenciar o processamento de faturas de contas a pagar (AP). Como usuário Fidesic, você terá visibilidade completa do seu fluxo de trabalho e a capacidade de gerar relatórios prontos para auditoria. • Capacidades Específicas do Setor - O Fidesic oferece recursos projetados tendo em mente setores específicos. A solução auxilia várias organizações de saúde, organizações sem fins lucrativos, alimentos e bebidas, hotelaria, finanças e franquias no processamento de faturas e pagamentos. • Relatórios confiáveis ​​– a solução da Fidesic pode atender às suas necessidades específicas de relatórios. Você poderá fornecer relatórios especialmente elaborados para fornecer aos seus doadores uma visão sobre como os fundos estão sendo gastos e personalizar relatórios com base em suas necessidades, tudo com o mínimo de esforço. Os usuários também poderão criar um relatório com backups de todos os PDFs e despesas associadas. Sabemos a importância de ter acesso à trilha de auditoria completa de todas as aprovações (faturas e pagamentos). ****Fidesic for Free**** O Fidesic oferece aos usuários uma avaliação ilimitada e gratuita do Fidesic para explorar o que a automação de AP significa para sua organização, sem limite de tempo.

Site: fidesic.com

