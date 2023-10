Facebook (estilizado como Facebook) é um serviço americano de mídia social e rede social online com sede em Menlo Park, Califórnia, e um serviço carro-chefe da empresa homônima Facebook, Inc. Foi fundado por Mark Zuckerberg, junto com outros estudantes e colegas de quarto do Harvard College. Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Os fundadores inicialmente limitaram a adesão ao Facebook aos estudantes de Harvard. A adesão foi expandida para Columbia, Stanford e Yale antes de ser expandida para o resto da Ivy League, MIT e instituições de ensino superior na área de Boston, depois para várias outras universidades e, por último, para estudantes do ensino médio. Desde 2006, qualquer pessoa que alegue ter pelo menos 13 anos de idade pode se tornar um usuário registrado do Facebook, embora isso possa variar dependendo das leis locais. O nome vem dos diretórios de livros do Facebook frequentemente fornecidos a estudantes universitários americanos. O Facebook pode ser acessado a partir de dispositivos com conectividade à Internet, como computadores pessoais, tablets e smartphones. Após o cadastro, o usuário pode criar um perfil revelando informações sobre si mesmo. Eles podem postar textos, fotos e multimídia que são compartilhados com quaisquer outros usuários que tenham concordado em ser seus “amigos” ou, com uma configuração de privacidade diferente, com qualquer leitor. Os usuários também podem usar vários aplicativos incorporados, ingressar em grupos de interesses comuns, comprar e vender itens ou serviços no Marketplace e receber notificações das atividades de seus amigos do Facebook e das páginas do Facebook que eles seguem. O Facebook afirmou ter mais de 2,3 bilhões de usuários ativos mensais em dezembro de 2018 e foi o aplicativo móvel mais baixado da década de 2010 em todo o mundo. O Facebook tem sido objeto de ampla cobertura da mídia e de muitas controvérsias, muitas vezes envolvendo a privacidade do usuário (como acontece com o escândalo de dados da Cambridge Analytica), manipulação política (como aconteceu com as eleições nos EUA de 2016), efeitos psicológicos como dependência e baixa autoestima, e conteúdos como notícias falsas, teorias da conspiração, violação de direitos autorais e discurso de ódio. Comentaristas acusaram o Facebook de facilitar voluntariamente a disseminação de tal conteúdo.

Site: facebook.com

