EyeOnTask ajuda empresas de serviços de campo a gerenciar o fluxo de trabalho de maneira integrada, o que o torna o melhor software de gerenciamento de serviços de campo do mercado. Fornecemos uma solução para organizações de serviços de campo que atualmente enfrentam dificuldades no gerenciamento do fluxo de trabalho disperso. Somos uma empresa centrada no cliente e cujo objetivo é reduzir despesas, aumentar a produtividade e agilizar processos de cada operação de campo. Indústrias que atendemos - 1. HVAC 2. Encanamento 3. Instalação e reparo de computadores 4. Transporte e logística 5. Construção 6. Vigilância CCTV 7. Provedor de serviços de Internet e cabo 8. Controle de pragas 9. Software de limpeza 10. Cuidados com gramados e paisagismo 11. Piscina e Spa 12. Sistema de Instalação Solar 13. Sistemas de Alarme e Segurança contra Incêndios 14. Elevadores, Elevadores e Escadas Escadas rolantes 15. Automação Residencial... e muito mais

Site: eyeontask.com

