Crie o fator WOW para impulsionar suas vendas com visualização 3D e personalização de seus produtos em seu próprio navegador, seja no desktop ou no celular. A capacidade de girar o produto e ampliá-lo para ter uma “sensação” das texturas, detalhes e qualidade aumentará significativamente o envolvimento do cliente. Expivi se conecta perfeitamente como um plugin na maioria das plataformas, como Shopify, Magento, SAP, Lightspeed e WooCommerce. Você também pode vincular o Expivi ao seu software ERP. Amplie com WebAR: Expivi oferece uma experiência de realidade aumentada intuitiva e integrada para seus clientes. Com um único clique, seus clientes podem visualizar o produto customizado em seus dispositivos móveis. Não são necessários plugins ou trabalhos extras, pois já está na plataforma Expivi! Seus clientes examinam o ambiente, colocam o produto nele e podem visualizá-lo instantaneamente.

Site: expivi.com

