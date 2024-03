ERMES é uma plataforma integrada de dados + mídia. O seu objetivo é utilizar dados e IA para tornar a publicidade simples, precisa e rentável para todas as empresas, grandes e pequenas. A plataforma ERMES inclui: - Mais de 295 milhões de perfis determinísticos de consumidores (240 milhões nos EUA/55 milhões na França), com mais de 380 segmentos de público, incluindo critérios de comportamento e intenção de compra para construir uma segmentação personalizada. - Um módulo de enriquecimento de CRM de autoatendimento para conhecer melhor seus clientes potenciais e potenciais - Um módulo de lançamento de campanha que permite criar e ativar planos de mídia que maximizam o desempenho de acordo com seu público e orçamentos - Um módulo de criação de anúncios que permite que você crie de forma rápida e crie facilmente formatos de publicidade para todas as mídias - Um módulo de análise de desempenho que permite entender rapidamente seus resultados e otimizá-los adequadamente. ERMES possui mais de 70 conectores, incluindo: Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, email, SMS, Connected TV, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify.... Esses conectores tornam possível criar campanhas direcionadas nesses canais e para medir seu desempenho agregado. A plataforma ERMES está disponível em três configurações principais: - Uma versão Multi-local, facilitando a gestão da publicidade local loja por loja, de acordo com as suas áreas de influência. - Uma versão Consulting, permitindo que todas as agências ofereçam aos seus clientes serviços de mídia de alto desempenho. - Uma versão para anunciantes que permite às marcas gerenciar de forma independente seus orçamentos e desempenho de mídia. Com várias centenas de clientes ativos e milhões de dólares em campanhas sob gestão, ERMES é a solução Made in France Ad Tech para publicidade fácil, precisa e económica em todos os canais de mídia.

Categorias :

Site: ermes.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Ermes. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.