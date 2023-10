eero é o primeiro sistema WiFi doméstico do mundo. Um conjunto de três eeros cobre uma casa típica. Eles trabalham em perfeita harmonia para fornecer WiFi hiper-rápido e superestável a cada metro quadrado. É simples de configurar. Fácil de gerenciar. E fica melhor com o tempo, com novos recursos e desempenho aprimorado. Transmita vídeo, trabalhe ou deslize para a direita em qualquer ambiente, não apenas próximo ao seu roteador. Finalmente. WiFi que realmente funciona.

Site: eero.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com eero. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.