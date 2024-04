Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de eCairn no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

eCairn é uma empresa de software especializada em Inteligência Social para Vendas, Marketing e Gestão de Comunidades eCairn oferece aos consultores financeiros uma solução de prospecção de mídia social para descobrir grupos de afluentes digitais e construir relacionamentos que expandam os negócios. Mais especificamente: * Mapeie "tribos de pessoas ricas" no Twitter, blogs e LinkedIn e crie perfis de clientes em potencial - exemplos: funcionários-chave em um Unicórnio, comunidades de empreendedores na área da baía, celebridades em locais específicos, diretoria/curadores/pessoas-chave em organizações sem fins lucrativos, Ex-alunos das melhores universidades.... * Ouça em tempo real esses afluentes digitais, usando um assistente humano e algoritmos. * Forneça insights diários por e-mail e um aplicativo móvel que o Financial Os consultores podem usar para aprender sobre as perspectivas e desenvolver as relações. * Meça o esforço das redes sociais.

Categorias :

Site: ecairn.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com eCairn. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.