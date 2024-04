Dream100.ai é uma ferramenta inovadora nascida da interseção da tecnologia de ponta de IA e da poderosa estratégia do Dream100 Engagement. Usado para interagir com as postagens do Dream100 no LinkedIn (criadores do LinkedIn que podem influenciar clientes do Dream de um nicho) com comentários semelhantes aos humanos usando IA. A maioria dos fundadores ou provedores de serviços B2B obtém menos de 1% de taxa de resposta para seus DM/correios frios devido à falta de confiança. Para construir confiança e aumentar a taxa de resposta para 30%, eles precisam se envolver diretamente com os clientes dos sonhos ou com o Dream100 antes de apresentar seus serviços. Nosso software reduz o tempo necessário para interagir diariamente de 5 horas manualmente para 1 hora.

Site: dream100.ai

