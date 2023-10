Digi Online é um aplicativo gratuito, destinado a assinantes RCS e RDS e permite: - assistir canais esportivos online Digi Sport 1, 2, 3 e 4, canal de notícias Digi24 e canal de música UTV - acesso ao HBO GO direto do aplicativo* - acesso ao PLAY a partir do aplicativo ** - visualizar o programa de TV de todos os canais Digi ***

Site: digionline.ro

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Digi Online. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.