Reserve e gerencie o correio ao domicílio, o rastreamento de pedidos em tempo real de todas as suas remessas da Delhivery e interaja com o atendimento ao cliente da Delhivery para qualquer problema. Com um amplo alcance de mais de 18.000 códigos PIN, Delhivery é o maior provedor de logística totalmente integrado e de crescimento mais rápido da Índia, que fornece serviço de correio porta a porta e rastreamento de pacotes em tempo real em um único aplicativo.

Site: delhivery.com

