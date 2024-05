CrescoData é a plataforma líder de automação de comércio empresarial da Ásia-Pacífico. A plataforma CrescoData Commerce Connect é uma plataforma de integração que mapeia e automatiza dados de produtos, estoques e pedidos entre as principais plataformas de comércio do mundo. Adoramos resolver problemas complexos de mapeamento e automação de dados comerciais! Conecte-se ao CrescoData Commerce-in-the-Cloud Suite para acessar a tecnologia líder do setor que aproveita o poder da IA ​​na nuvem e do aprendizado de máquina para conectar, mapear e automatizar dados comerciais de maneira inteligente em grande escala. Comece a conectar APIs de canal sem codificação. Elimine a demorada manutenção do canal com nossa integração de canal como serviço (cPaaS). Capacidade de acessar mais de 85 conectores pré-configurados por meio de uma única integração. A plataforma CrescoData Commerce Connect: - Processa mais de 5 milhões de SKUs por dia - Processa mais de US$ 22 milhões de pedidos por mês - Está conectada a mais de 85 canais - Automatiza mais de 1.500 comerciantes em 10 mercados em 8 idiomas diferentes. A CrescoData foi fundada em 2014 e está sediada em Cingapura. A equipe está espalhada pela APAC e pela Europa.

Site: crescodata.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com CrescoData. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.