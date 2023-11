A Corcentric oferece soluções completas de Source-to-Pay e Order-to-Cash focadas na redução de custos, otimização do capital de giro e liberação de receitas. A oferta modular SaaS Source-to-Pay da Corcentric inclui análises, sourcing, gerenciamento de fornecedores, gerenciamento do ciclo de vida de contratos, compras, gerenciamento de faturas, gerenciamento financeiro e soluções de pagamento. As soluções Order-to-Cash da Corcentric podem reduzir significativamente o seu DSO, garantindo pagamentos e eliminando o risco de crédito.

Site: corcentric.com

