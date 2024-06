Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

O Control Plane aborda pontos problemáticos comuns, como recursos limitados de DevOps, a sobrecarga do gerenciamento de vários ambientes e a falta de observabilidade econômica, aproveitando uma API universal para monitorar, configurar e gerenciar infraestrutura em CSPs (provedores de serviços de nuvem). Com o Control Plane, os engenheiros se concentram no código, o devops permite a escala e a complexidade da nuvem não existe mais.

