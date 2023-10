Análises de conteúdo baseadas em IA. Inteligência artificial (IA) refere-se à simulação da inteligência humana em computadores. Eles são programados para pensar como humanos e imitar suas ações. Dentro do domínio da IA, o processamento de linguagem natural (PNL) refere-se a dar aos computadores a capacidade de compreender texto e palavras faladas da mesma forma que os seres humanos. Compar.ai está programado para analisar seu conteúdo, como um ser humano, e extrair palavras-chave, determinar o sentimento e a emoção. Com as análises você pode ajustar seu conteúdo para garantir que sua mensagem permaneça e a conversão aumente.

