Cold DM é uma ferramenta desenvolvida para automatizar e aprimorar o processo de conexão com leads via Twitter. Ele usa modelos baseados em IA para criar campanhas de divulgação personalizadas, com o objetivo de aumentar o reconhecimento da marca e as vendas. A ferramenta atinge o público certo usando recursos de pesquisa sofisticados, permitindo que os usuários localizem um grande número de leads mais adequados para seus negócios. Cold DM oferece dois tipos de campanhas: campanhas One-Shot, que permitem aos usuários enviar mensagens diretas (DMs) personalizadas para todos os contatos de uma lista de uma vez, e campanhas baseadas em eventos, que usam suas APIs para enviar DMs personalizados com base em eventos de negócios específicos, como inscrições em seu servidor. A ferramenta está equipada com um CRM simples e fácil de usar para rastrear as respostas dos leads e o desempenho da campanha. Cold DM também oferece um recurso, Calvin, que ajuda a redigir mensagens frias profissionais e de alta qualidade para aumentar as taxas de resposta. A ferramenta oferece diversos planos de assinatura adaptados para atender a diversas necessidades, desde amadores até pequenas e médias empresas, todos incluindo um limite diário de DMs do Twitter, créditos de mensagens e créditos de leads, um sistema para direcionar leads com filtros avançados. Os usuários também podem fazer upload de seus leads via CSV. A ferramenta oferece suporte por e-mail ou DMs em sua conta do Twitter, @colddmhq. Cold DM também apresenta uma seção de perguntas frequentes para ajudar os usuários com problemas ou dúvidas comuns sobre a ferramenta. Existe um plano gratuito disponível para sempre, enquanto os planos de assinatura pagos podem ser cancelados a qualquer momento com acesso total aos recursos pagos até o final do período de assinatura.

Site: colddm.me

