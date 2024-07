A Medicodio Inc está na vanguarda da revolução da indústria de codificação médica com nosso assistente de codificação médica de última geração, CODIO. Nossa tecnologia inovadora auxilia indivíduos e organizações a aumentar a eficiência e a receita, ao mesmo tempo que reduz erros, recusas de sinistros, tempo de resposta e despesas em fluxos de trabalho de codificação médica. Ao automatizar os fluxos de trabalho e acelerar a seleção do código, o CODIO permite que os codificadores médicos reduzam o tempo de execução da codificação e minimizem os erros na codificação, aumentando assim a precisão do código. Nossa tecnologia de software AI/ML alimenta o CODIO, que sugere códigos médicos lendo informações demográficas de pacientes em sistemas EHR e notas/gráficos médicos. Com o CODIO, podemos otimizar a eficiência do fluxo de trabalho em até 85% e aumentar a produtividade em até 45%. Oferecemos uma gama abrangente de recursos, incluindo uma função de pesquisa de código CPT/ICD, painéis detalhados, verificações de edição NCCI, integrações de API perfeitas e entrada automatizada de cobranças. CODIO é a solução ideal para instalações de saúde, empresas de gerenciamento do ciclo de receitas e codificadores médicos que buscam otimizar seus fluxos de trabalho de codificação e acelerar os ciclos de pagamento, ao mesmo tempo que mitigam os riscos de auditoria com tecnologia e protocolos de ponta. Convidamos você a agendar uma demonstração com nossa equipe para vivenciar o futuro da codificação médica com CODIO.

Site: medicodio.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Codio. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.