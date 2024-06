CodeNOW é uma plataforma pronta para uso que auxilia na agilização do desenvolvimento de software em vários ambientes de nuvem. Ao fornecer uma combinação coesa de ferramentas de código aberto pré-configuradas, o CodeNOW gerencia todos os aspectos do processo de desenvolvimento de software. Isso permite que suas equipes de desenvolvimento se concentrem na construção de componentes funcionais para o seu negócio, em vez de gastar tempo gerenciando e automatizando infraestruturas em nuvem. CodeNOW fornece funções e permissões predefinidas robustas que ajudam a gerenciar suas equipes de desenvolvimento, que podem ser locais ou remotas. Você tem a liberdade de implantar em plataformas de nuvem pública ou em seus próprios servidores internos usando plataformas como VMWare Tanzu ou Azure Stack Hub. CodeNOW é particularmente adequado para software construído em microsserviços ou arquiteturas orientadas a eventos. Essas arquiteturas permitem que equipes independentes iterem rapidamente e agreguem valor ao seu negócio. Você pode aproveitar o poder do Kubernetes sem precisar gerenciar suas complexidades. CodeNOW cuida da automação da nuvem enquanto seus desenvolvedores se concentram na codificação. Nossa equipe de especialistas irá guiá-lo na atualização de seus clusters Kubernetes de acordo com as necessidades do seu negócio. Em essência, CodeNOW permite que você dimensione o desenvolvimento de seu software com confiança e eficácia!

Site: codenow.com

