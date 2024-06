Codeamigo é uma ferramenta tutorial de codificação interativa que usa IA para ajudar os usuários a aprender como codificar. A ferramenta foi projetada para ajudar os desenvolvedores atuais e futuros a aproveitar as vantagens das ferramentas disponíveis. O site apresenta pequenos tutoriais que visam ensinar os fundamentos da codificação. Como destaca o site, quase 50% do código é escrito por IA e por isso é crucial aprender como codificar com IA. Os tutoriais são apresentados em um formato simples com a opção de avançar ou retroceder entre as aulas. Codeamigo parece atraente e fácil de usar para iniciantes que desejam começar a aprender a codificar. A ferramenta oferece um ambiente sandbox baseado em HTML, Codesandbox, onde os usuários podem experimentar o que aprenderam. O editor de código é estruturado e os usuários podem ver instantaneamente seu código em ação enquanto o digitam. Codeamigo não fornece nenhum feedback automatizado ou sistema de pontuação, portanto o usuário deve determinar seu progresso. O site tem um design moderno e parece bem organizado. A interface permite aos usuários navegar facilmente entre seções e lições. No geral, Codeamigo é uma ferramenta acessível para aqueles interessados ​​em aprender a codificar com IA. Ele oferece lições simples e curtas para começar, e o ambiente sandbox baseado em HTML, Codesandbox, fornece uma abordagem prática para trabalhar com exemplos.

Site: codeamigo.dev

