Clearwater Analytics é uma solução SaaS global para agregação, reconciliação, contabilidade e relatórios automatizados de dados de investimento. A Clearwater ajuda milhares de organizações a aproveitar ao máximo os dados do portfólio de investimentos com software nativo da nuvem e serviços centrados no cliente. Todos os dias, profissionais de investimento em todo o mundo confiam na Clearwater para fornecer dados de investimento validados e oportunos e relatórios detalhados.

Site: www2.clearwateranalytics.com

