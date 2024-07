Citizen Portal

O Portal do Cidadão é uma ferramenta pública desenvolvida com o objetivo de tornar as operações governamentais transparentes e acessíveis. Ele permite que os usuários realizem pesquisas avançadas em discursos e procedimentos de autoridades eleitas em vários níveis – local, estadual e federal. Os usuários podem realizar consultas usando palavras ou frases específicas e examinar uma grande variedade de conteúdos relacionados a diferentes departamentos e instituições governamentais. Isto inclui audiências no Congresso, ordens executivas e até recursos como “The Federalist Papers”. A ferramenta também oferece uma função ‘CitizenPortal GPT’, que pode ser usada para fazer perguntas baseadas em IA sobre o que os funcionários do governo estão dizendo. Juntamente com os recursos de pesquisa e consulta, a plataforma oferece a capacidade de criar videoclipes a partir de trechos de transcrições e configurar alertas personalizados sobre tópicos ou entidades específicas. Dessa forma, os usuários podem se manter atualizados sobre os assuntos que mais lhes interessam. Embora o portal seja voltado para o público americano, com conteúdo específico de localização disponível para cada estado, ele continua sendo um recurso útil para qualquer pessoa interessada no funcionamento do governo dos EUA.

