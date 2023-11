Tudo o que fazemos no CIS é voltado para a comunidade. Leve seu conhecimento de TI para o CIS WorkBench, onde você pode interagir e colaborar com profissionais de segurança cibernética de todo o mundo. Registre-se agora para ajudar a elaborar recomendações de configuração para os Benchmarks do CIS, enviar tickets e discutir práticas recomendadas para proteger uma ampla variedade de tecnologias.

Site: workbench.cisecurity.org

