Choreo é uma plataforma interna de desenvolvedor como serviço projetada para acelerar a criação de experiências digitais. Com o Choreo, você pode criar, implantar, monitorar e gerenciar facilmente seus aplicativos nativos da nuvem. Choreo permite que os desenvolvedores se concentrem em seu código, em vez de construir ou manter uma plataforma. Alguns recursos oferecidos no Choreo incluem: - Arquitetura de aplicativos: desenvolvimento orientado a domínio, arquitetura de microsserviços, gerenciamento de versões Gerenciamento de API: governança de API, gateway, portal do desenvolvedor, gerenciamento de ciclo de vida, mercado de API, segurança de API, análise de API - Engenharia de plataforma: CI/CD , GitOps, gerenciamento de versões, configurações, segredos, otimização de custos - Gerenciamento de infraestrutura: contêineres e K8s, sem servidor, ambientes, firewall, balanceamento de carga, roteamento geográfico, DNS, multinuvem - Segurança: confiança zero, criptografia, gerenciamento de segredos, TLS, autenticação e autorização - Insights e observabilidade: logs, rastreamentos, métricas, alertas, análises, métricas DORA, insights de negócios

Site: choreo.dev

