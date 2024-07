Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Chord no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Chord é uma ferramenta de inteligência artificial projetada para automatizar pesquisas na web por meio da criação de artigos personalizados. Os usuários especificam um tópico de interesse e a ferramenta usa seus recursos de IA para realizar pesquisas em tempo real na web. A gama de temas de pesquisa pode variar, desde questões práticas, guias para objetos específicos, até locais de interesse, demonstrando a ampla aplicabilidade do Chord. A pesquisa realizada é processada por meio de IA, gerando uma versão inicial do artigo, antes da potencial edição humana para garantia de qualidade. Digno de nota é que a ferramenta dá forte ênfase à transparência e à privacidade do usuário. Os artigos gerados podem ser vinculados à conta de um usuário ou permanecer anônimos com um botão de privacidade disponível no perfil do usuário. Por padrão, os artigos são tornados públicos, contribuindo para uma biblioteca crescente de artigos gerados pela sua comunidade de usuários. Também é importante destacar o modelo operacional independente da Chord que impede a aceitação de dinheiro de anunciantes ou afiliados, visando garantir a objetividade em seus resultados de pesquisas automatizadas.

Site: chord.pub

