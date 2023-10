A Universidade de Chitkara implementou a solução ERP do Chalkpad que permite que gestores, professores, alunos, pais e ex-alunos se conectem, comuniquem, compartilhem e gerenciem facilmente informações. Chalkpad trabalha ativamente com nossos professores, funcionários e alunos de Chitkara para identificar maneiras novas e eficazes de usar a tecnologia para atingir seus objetivos acadêmicos. Facilita o uso inovador e imaginativo de tecnologias para fortalecer o ensino e a aprendizagem. Informações críticas relevantes para os alunos tornam-se muito eficazes por meio desta poderosa solução de gerenciamento de informações. O Chalkpad ajuda os pais a se manterem atualizados sobre o progresso de sua ala - com atualizações por e-mail e acesso on-line a informações de horários, notas/notas, detalhes de pagamento de taxas, informações de frequência, avisos importantes da Universidade e comentários do corpo docente. Chalkpad facilita a colaboração e comunicação entre professores, pais, administradores, alunos e ex-alunos da Universidade de Chitkara.

Site: chitkara.edu.in

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Chalkpad. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.