Canada Soccer é o órgão regulador oficial do futebol no Canadá. Em parceria com seus associados, promove o crescimento e o desenvolvimento do futebol no Canadá, desde a base até o alto rendimento, e em escala nacional. Sua missão é liderar a busca pela excelência no futebol, nacional e internacionalmente, em cooperação com seus associados e stakeholders.

Site: canadasoccer.com

