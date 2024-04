Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Campaygn no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

CAMPAYGN é uma solução de software baseada em dados de marketing de influência que otimiza o fluxo de trabalho e as estratégias de marketing de seu influenciador. Dedicamo-nos a Grandes e Médias Empresas e Grupos. Em cada etapa do marketing de influenciadores, temos soluções para você: ◾ Identifique e descubra celebridades, influenciadores de nicho e talentos emergentes. ◾ Avalie a qualidade do público do influenciador. ◾ Explore mais de 32 milhões de perfis de influenciadores. ◾ Obtenha acesso a insights e análises aprofundadas dos influenciadores. ◾ Clique e crie slides de transmissão personalizados interessantes. ◾ Analise e preveja suas campanhas futuras. ◾ Tenha acesso à porcentagem de seguidores únicos. ◾ Crie campanhas de influenciadores e personalize seu painel de fluxo de trabalho. ◾ Rastreie dados no Instagram, TikTok e YouTube. ◾ Gere relatórios de análise detalhados. ◾ Aprimore seu fluxo de trabalho por meio de escuta social, benchmarking e muito mais recursos. CAMPAYGN é usado por Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie e muitos outros. Você está pronto para nos experimentar?

Site: campaygn.com

