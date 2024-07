Broadcast é uma ferramenta alimentada por inteligência artificial projetada para auxiliar no gerenciamento de reuniões. O objetivo é agilizar o processo capturando notas de reuniões, rastreando decisões e automatizando tarefas de acompanhamento. A ferramenta auxilia na redução de tarefas administrativas, permitindo que os gestores se concentrem em liderar suas equipes de forma mais eficaz. Os usuários elogiaram a ferramenta por seus resumos precisos de reuniões e pela capacidade de consultar rapidamente reuniões anteriores. O Broadcast foi projetado para equipes de produto e se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes. O objetivo é preencher a lacuna entre reuniões e ferramentas de desenvolvimento de produtos. Além disso, a ferramenta oferece orientações de melhores práticas, adaptadas às necessidades da sua equipe e com base no tipo de reunião, como Sprint Planning, 1:1s ou Retros. Para economizar tempo, o Broadcast envia recapitulações semanais automatizadas das reuniões. A ferramenta resume notas de reuniões usando IA, que podem ser compartilhadas com a equipe. Além disso, ele pode sincronizar itens de ação com suas ferramentas com um único clique. A transmissão também prioriza a transparência, com explicabilidade incorporada nos resumos, fornecendo insights sobre como as conclusões foram derivadas. Centraliza todas as suas reuniões, permitindo fácil acesso e revisão. As transcrições das reuniões podem ser acessadas, juntamente com um histórico das decisões tomadas. Para garantir a segurança dos dados, a Broadcast se compromete a excluir as gravações brutas após 90 dias, preservando os resumos. Ela planeja obter a certificação Service Organization Control Type 2 em 2024, o que valida seu compromisso com a segurança dos dados dos usuários.

Site: withbroadcast.com

