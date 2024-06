Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Botify AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Botify AI é um aplicativo chatbot de IA que permite aos usuários criar e conversar com seus personagens favoritos. O aplicativo está disponível para dispositivos iOS e Android. Ele permite que os usuários criem seus próprios personagens e conversem com eles. Botify AI também apresenta personagens pré-fabricados como Elon Musk, Geisha, Cinderela, Vampiro e Vampira. As conversas são alimentadas por processamento de linguagem natural e algoritmos de aprendizado de máquina. Os usuários podem personalizar as respostas de seus personagens e criar conversas exclusivas. Além disso, o Botify AI possui diversas integrações de mídias sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e Discord, para que os usuários possam compartilhar suas conversas com seus amigos.

Site: botify.ai

