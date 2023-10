Booktab é uma plataforma de consulta e estudo de livros escolares multimídia. Com Booktab você pode acessar sua biblioteca digital. Toque em um livro para abri-lo e folhear as páginas. Você poderá anotar, sublinhar, fazer anotações, mas não só: nos livros Booktab você encontrará vídeos educativos, animações interativas, áudio em italiano e no idioma original, mapas conceituais editáveis ​​e exercícios interativos para testar seus conhecimentos.

Site: booktab.it

