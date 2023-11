Pressão alta sob controle com o passe digital de pressão arterial Os dados de pressão arterial oferecem suporte no tratamento da hipertensão. Você pode registrar facilmente medições com seu monitor de pressão arterial em casa no aplicativo desenvolvido pela Blood PressureData. Isso funciona manual ou automaticamente via transmissão Bluetooth. Os dados de pressão arterial suportam mais de 30 dispositivos de um total de dez fabricantes. Os dados coletados por meio do aplicativo fornecem uma visão geral da sua pressão arterial e também ajudam o médico a tratar a hipertensão.

Site: blutdruckdaten.de

