O Bimsync da Catenda dá vida aos seus dados de construção em uma plataforma de colaboração baseada em nuvem que abrange todo o ciclo de vida do edifício. Continue sua experiência de colaboração tranquila no Bimsync além do design ou do escritório local em seu dispositivo móvel. O Bimsync gerencia as informações do seu projeto desde o início até a entrega e além, garantindo a retenção de dados e conhecimento em todas as fases do projeto.

Site: bimsync.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bimsync. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.