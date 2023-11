Com Basaas você pode permitir um trabalho digital contínuo para todos os funcionários e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade. Basaas inclui um local de trabalho digital unificado e integrado e gerenciamento de tarefas entre aplicativos para aumentar sua produtividade. Você pode apoiar todos os colegas com um local de trabalho digital independente de dispositivos e distribuir seus aplicativos para equipes ou departamentos. Você também pode integrar todas as ferramentas de gerenciamento de tarefas em uma solução abrangente e simplificar as rotinas diárias de todos os funcionários em uma única solução.

Site: workplace.basaas.com

