Bad Bot Design é uma ferramenta alimentada por IA que permite aos usuários comprar uma variedade de produtos exclusivos, incluindo camisetas, moletons e canecas de café. Esses produtos são gerados por robôs, proporcionando uma coleção exclusiva e diferenciada. Além disso, os usuários têm a opção de solicitar que os AI Bots desenhem suas próprias ideias, adicionando um toque personalizado às suas compras. A ferramenta oferece vários filtros para facilitar a navegação, permitindo aos usuários classificar os produtos por relevância, últimas adições e itens mais antigos. Também traz coleções específicas como Bad Bot Collection, Featured items, New Collection e Summer Selection, garantindo um leque diversificado de opções. Os produtos disponíveis abrangem uma ampla gama de designs, incluindo imagens de animais como Buldogues Franceses e gatos, impressões artísticas como obras de arte inspiradas em Monet e imagens com tema de Van Gogh, e referências da cultura pop como Guardiões da Galáxia e designs com tema de Tupac. A ferramenta oferece múltiplas variações de cada design, garantindo uma seleção abrangente. O site da Bad Bot Design inclui uma seção de perguntas frequentes e informações de contato, bem como termos de serviço e uma política de devolução para conveniência do cliente. A ferramenta é desenvolvida pela AE.STUDIO e pode ser acompanhada no Instagram, Facebook e Twitter para atualizações. Em resumo, Bad Bot Design é uma plataforma alimentada por IA que oferece produtos exclusivos gerados por robôs. Os usuários podem comprar camisetas, moletons e canecas de café ou solicitar que os AI Bots criem ideias personalizadas. A ferramenta apresenta diversas coleções e filtros, oferecendo uma ampla gama de opções de design.

Site: badbotdesign.com

