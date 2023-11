A Aqua Security interrompe ataques nativos da nuvem durante todo o ciclo de vida do aplicativo e é a única empresa com uma garantia de proteção nativa da nuvem de US$ 1 milhão para garanti-los. Como pioneira em segurança nativa da nuvem, a Aqua ajuda os clientes a reduzir riscos enquanto constroem o futuro de seus negócios. A Aqua Platform é a plataforma de proteção de aplicativos nativos da nuvem (CNAPP) mais integrada do setor, protegendo o ciclo de vida do aplicativo, desde o código até a nuvem e vice-versa. Fundada em 2015, a Aqua está sediada em Boston, MA e Ramat Gan, IL, com clientes Fortune 1000 em mais de 40 países.

aquasec.com

