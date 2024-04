Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de AnswerDock no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

AnswerDock é uma solução analítica orientada por IA que usa processamento de linguagem natural para fornecer respostas às perguntas dos usuários de negócios, permitindo-lhes tomar decisões melhores e mais rápidas baseadas em dados, sem a necessidade de analistas de dados. Você pode experimentar o produto gratuitamente inscrevendo-se. Você poderá fazer upload de seus próprios dados e experimentar a maioria dos recursos do AnswerDock na versão gratuita. Usando o AnswerDock, os usuários empresariais criam seus próprios relatórios e painéis digitando suas perguntas, como se estivessem usando um mecanismo de pesquisa na web. Por exemplo, os usuários podem digitar os 10 melhores vendedores por crescimento no número de leads neste trimestre. AnswerDock executa a análise e exibe a visualização ideal instantaneamente. O AnswerDock executa algoritmos poderosos de mineração de dados para responder perguntas feitas em linguagem natural, como: • O que aumenta minha taxa de conversão? • Por que as vendas aumentaram ontem? • O que está causando atraso no status da remessa? • Como os PageViews afetam a receita? AnswerDock se conecta a uma variedade de fontes, desde arquivos Excel a bancos de dados relacionais (Mysql, SQL Server,…) até APIs de terceiros, como Google Analytics. Os usuários podem criar painéis combinando várias fontes, permitindo-lhes ter uma visão integrada de seus negócios. Profissionais do setor de qualquer função empresarial podem usar o AnswerDock para explorar facilmente os dados de sua empresa, usando uma interface intuitiva semelhante a uma pesquisa, sem necessidade de treinamento. AnswerDock oferece suporte a profissionais de varejo e comércio eletrônico, finanças e seguros, saúde, transporte e logística, comunicações e mídia, manufatura, entre outros setores. AnswerDock fornece uma plataforma de dados abrangente com vários recursos: • Processamento de linguagem natural • Seleção automática de gráficos • Mais de 30 tipos de gráficos interativos • Mais de 50 opções de personalização • Mineração de dados e descoberta de insights • Explicação de análises • Palavras-chave personalizadas • Indexação automática de dados • Compartilhamento e colaboração • Colunas baseadas em fórmulas • Junções de conjuntos de dados • Console de administração • Carregamentos de dados agendados • Exportação para CSV, PNG ou PDF • Permissões de colunas, linhas e conjuntos de dados • Gerenciamento de usuários • Painéis interativos

Site: answerdock.com

